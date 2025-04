Prosegue la 33esima giornata di campionato con il pareggio tra Empoli e Venezia: al Castellani termina 2-2. Al 59' Fazzini porta in vantaggio i padroni di casa, al 67' Yeboah firma il pareggio. Nel finale, all'85', Busio ribalta il match ma due minuti dopo Anjorin evita la sconfitta all'Empoli. Con questo risultato la squadra di D'Aversa raggiunge quota 25 punti in classifica, come il Venezia.