Serie A, colpo Lazio: battuta 0-1 l'Atalanta, decide Isaksen. I biancocelesti agganciano la Juventus e si portano a +3 su Roma e Fiorentina

Alle ore 18 è andata in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la partita tra Atalanta e Lazio, valida per la trentunesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore dei biancocelesti. A sbloccare e a decidere il match ci ha pensato Isaksen, entrato all'intervallo, al minuto 54: Hien va in difficoltà su un lancio lungo e si fa anticipare da Dele-Bashiru, il centrocampista serve il danese, il quale non sbaglia da solo davanti a Carnesecchi. Grazie a questo successo la Lazio aggancia la Juventus quinta in classifica a 55 punti e si porta a +3 su Roma e Fiorentina, mentre l'Atalanta resta terza a quota 58.