Serie A, colpo in trasferta per Lazio e Fiorentina: battute Genoa e Cagliari. La Juventus perde 1-0 contro il Parma, il Torino vince 2-0 contro l'Udinese

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco la Lega Serie A ha deciso di spostare le ultime quattro partite della trentatreesima giornata e di farle disputare nel pomeriggio odierno.

Colpo Lazio, che batte 0-2 il Genoa dopo l'eliminazione dall'Europa League. I biancocelesti sfruttano l'inferiorità numerica degli avversari in seguito all'espulsione di Otoa al 22' e dieci minuti più tardi si portano in vantaggio con la mezza rovesciata di Castellanos. Nella ripresa la Lazio gestisce il risultato e raddoppia con Dia. Ininfluente ai fini del punteggio il cartellino rosso ricevuto dal centrocampista dei capitolini Belahyane. Grazie a questa vittoria la Lazio scavalca nuovamente la Roma (57 punti) e aggancia la Juventus a quota 59, portandosi a -1 dal Bologna quarto.

Cade a sorpresa la Juventus, che perde 1-0 contro il Parma. I bianconeri passano in svantaggio nel recupero del primo tempo a causa di un super colpo di Pellegrino e nella ripresa non riescono a ribaltare la gara nonostante l'assedio finale. La Juventus resta quindi a 59 punti e viene agganciata dalla Lazio, mentre il Parma scavalca il Cagliari e sale al quindicesimo posto a quota 31 (+6 sulla zona retrocessione).

Vince in rimonta la Fiorentina, che si impone per 1-2 in casa del Cagliari. La Viola parte male e al 7' i sardi siglano l'1-0 con Piccoli, abile a sfruttare una respinta corta di De Gea. Con il passare dei minuti viene fuori la qualità degli uomini di Palladino e al 36' Gosens pareggia i conti su assist di Mandragora. Nella ripresa la Fiorentina ribalta la gara con il colpo di testa di Beltran su cross di Dodo. Con questa vittoria la Fiorentina si porta a -1 dalla Roma settima in classifica, mentre il Cagliari viene scavalcato dal Parma e diventa sedicesimo a +5 sulla zona retrocessione.

Vince in casa il Torino, che batte 2-0 l'Udinese e torna al successo dopo due pareggi e una sconfitta. A sbloccare l'equilibrio della gara è Che Adams al 39', il quale sfrutta la respinta corta di Okoye e spinge la sfera in rete. A cinque minuti dal termine Dembele approfitta dell'errore in respinta di Solet e chiude la partita. Con questa vittoria il Torino stacca proprio l'Udinese e sale a 43 punti, mentre i friulani restano a 40.