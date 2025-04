Comunicata una variazione nelle designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A. Per la partita Atalanta-Lecce, in programma domenica 27 aprile alle 20:45, l'assistente VAR (AVAR) designato sarà Gianluca Aureliano. Aureliano sostituisce Aleandro Di Paolo, inizialmente indicato per quel ruolo. Resta confermato Daniele Chiffi come VAR principale, con l'arbitro Federico La Penna a dirigere l'incontro.

(aia-figc.it)

