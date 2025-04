Al Dall'Ara vince il Bologna. Nella 33esima giornata di campionato la squadra di Vincenzo Italiano batte l'Inter di misura: termina 1-0 grazie ad una rete in pieno recupero di Orsolini. Con questo successo il Bologna si porta a 60 punti in classifica, a +3 sulla Roma, mentre l'Inter resta a 71 punti, come il Napoli.