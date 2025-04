Serie A, Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente: i giallorossi hanno deciso di scendere in campo

Il match tra Lecce ed Atalanta si svolgerà regolarmente domenica 27 aprile alle 20:45. Negli ultimi giorni, infatti, non si sapeva ancora se i giallorossi sarebbero partiti alla volta di Bergamo per disputare la gara. La scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita ha ovviamente sconvolto tutta la squadra, che avrebbe preferito il rinvio della partita in un giorno successivo ai funerali dell'uomo invece di uno slittamento di due giorni. Anche i tifosi del club salentino non hanno gradito la decisione della Lega Serie A, ma, nonostante il mondo Lecce rimanga in forte disaccordo con la scelta effettuata, i giocatori hanno comunque optato per scendere in campo. La squadra partirà domani per Bergamo e gli 11 di mister Giampaolo saranno regolarmente sul rettangolo di gioco per sfidare la formazione di Gasperini.

(gianlucadimarzio.com)

