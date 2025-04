Roma-Verona, lo striscione per Svilar: "Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar, blindatelo subito" (FOTO)

Questa stagione ha messo ancor di più in mostra le doti e il talento di Mile Svilar. Il portiere, arrivato a parametro zero, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma, l'obiettivo della società è quello di blindarlo. Le trattative tra il suo entourage e Florent Ghisolfi continuano e i tifosi della Roma ci hanno tenuto a ribadire la sua importanza. Sugli spalti dell'Olimpico infatti, è apparso uno striscione dedicato all'estremo difensore serbo che recita: "Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar, blindate subito Mile Svilar".

??? ✍? Il chiaro messaggio della Curva Sud ? ? “Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar… Blindate subito Mile #Svilar!” ?#ASRoma #RomaVeroba pic.twitter.com/JDLdkxwlSN — laroma24.it (@LAROMA24) April 19, 2025