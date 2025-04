ROMA-VERONA: le formazioni UFFICIALI. Baldanzi e Shomurodov dal 1' (FOTO e VIDEO)

Dopo i pareggi contro Juventus e Lazio, la Roma torna allo Stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona e rincorrere un posto in Europa. Tra i pali c'è Svilar, linea difensiva a 3 formata da Celik, Mancini e Ndicka. Sugli esterni Saelemaekers e Angelino, con Cristante e Konè in mezzo al campo. In attacco, viste le non perfette condizioni di Dovbyk, c'è Shomurodov, supportato da Baldanzi e Soulè.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Baldanzi, Shomurodov. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Pellegrini.

All.: Claudio Ranieri.

HELLAS VERONA: Montipò; Ghilardi,Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. A disp.: Perilli, Berardi, Slotsager, Patrick, Daniliuc, Frese, Oyegoke, Faraoni, Kastanos, Cissè, Serdar, Lazovic, Ajayi, Niasse, Lambourde, Suslov, Livramento.

All.: Paolo Zanetti

Arbitro: Pairetto . Assistenti: Mokhtar-Cipressa. IV uomo: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso.

PREPARTITA

19.45 - Roma ed Hellas Verona comunicano le formazioni ufficiali del match.

19.25 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma.

19.05 - Il pullman della Roma è appena arrivato allo stadio Olimpico.