Roma-Verona, i convocati di Zanetti: c'è Sarr, out Tengstedt

Alla vigilia della sfida tra Roma e Verona, in programma domani sera allo Stadio Olimpico e valida per la 33esima giornata di campionato, Paolo Zanetti ha diramato la lista dei giocatori convocati contro i giallorossi: come annunciato ieri in conferenza stampa dal tecnico gialloblù, Sarr è a disposizione mentre è assente Tengstedt.

L'elenco dei convocati:

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Daniliuc

5 Faraoni

6 Valentini

7 Lambourde

8 Lazovic

9 Sarr

10 Niasse

12 Bradaric

14 Livramento

19 Slotsager

20 Kastanos

22 Berardi

24 Bernede

25 Serdar

27 Dawidowicz

30 Patrick

31 Suslov

33 Duda

34 Perilli

35 Mosquera

38 Tchatchoua

42 Coppola

72 Ajayi

87 Ghilardi

(hellasverona.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE