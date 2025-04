Anche in occasione del match tra Roma ed Hellas Verona, i tifosi giallorossi hanno mostrato il loro massimo supporto. Ennesimo sold out dello stadio Olimpico per tifare al massimo i loro giocatori. Per la sfida contro gli scaligeri, spalti pieni con 62714 spettatori. Ancora una volta tutto l'impianto sportivo si è colorato di giallo e di rosso per guidare alla vittoria la squadra.