ROMA-VERONA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma torna all'Olimpico per la 33ª giornata di Serie A, pronta a ospitare l'Hellas Verona di Zanetti. Fischio d'inizio oggi alle ore 20:45. I giallorossi, reduci dal pareggio nel derby, cercano punti pesanti per continuare la rincorsa a un piazzamento europeo, mentre gli scaligeri lottano per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Ranieri sembra orientato a fare pochi cambi: a difesa della porta di Svilar ci sarà il terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. Sulla fascia destra agirà Saelemaekers e a sinistra dovrebbe rimanere Angelino. A centrocampo confermata la coppia Koné-Paredes, mentre sulla trequarti Soulé e Baldanzi agiranno alle spalle dell'unica punta, che stavolta dovrebbe essere Shomurodov, a causa delle condizioni non ottimali di Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-VERONA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Roma e Hellas Verona sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili (smartphone/tablet) e sul sito web ufficiale. Gli abbonati Sky che hanno attivato l'opzione Zona DAZN potranno seguire la gara anche sul canale 214 del decoder Sky. Inoltre, gli abbonati Sky potranno vedere il match in streaming tramite l'app Sky Go. La partita sarà disponibile anche su NOW, il servizio streaming di Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov

HELLAS VERONA: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Davidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Livramento

LE QUOTE

ROMA-HELLAS VERONA 1 X 2 EUROBET 1.45 4.20 7.20 SISAL 1.44 4.50 8.00 PLANETWIN365 1.43 4.25 7.60 SNAI 1.45 4.25 7.25

