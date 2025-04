Roma-Juventus: Shomurodov premiato MVP (VIDEO)

La Roma, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, celebra Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko infatti è stato nominato 'Man of the Match' dalla Lega Serie A dopo la partita pareggiata per 1-1 contro la Juventus.

Proprio Shomurodov è stato decisivo ai fini del risultato, segnando il gol del pareggio per i giallorossi. Il club ha pubblicato il video dell'attaccante mentre riceve il premio individuale: "L'uomo del pareggio", sottolineando così il contributo fondamentale del giocatore.