ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni dei quotidiani. Celik ed El Shaarawy dal 1', dubbio in mezzo al campo

Prima di otto finali per la Roma, che contro la Juventus prosegue la sua rincorsa Champions. Mister Ranieri recupera Celik, che andrà a completare il reparto difensivo insieme a Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Sulla destra in vantaggio El Shaarawy con Angelino dall'altra parte. In mezzo al campo Paredes, Cristante e Kone. In attacco pronta la coppia Dovbyk-Soulè. Qualora Ranieri optasse invece per i due trequartisti alle spalle della punta, in campo uno tra Baldanzi e Pellegrini al posto di Cristante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Cristante, Paredes, Konè, Angelino; El Shaarawy, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Pellegrini, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Konè, Angelino; Soulè, Baldanzi, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Cristante, Paredes, Konè, Angelino; Pellegrini, Dovbyk.