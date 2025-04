Roma-Juventus, i convocati di Tudor: ok Cambiaso e Douglas Luiz. Assente Perin per un fastidio muscolare (FOTO)

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A e Igor Tudor, allenatore dei bianconeri, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i giallorossi. Nell’elenco compaiono Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, i quali hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Assente, invece, Mattia Perin a causa di un fastidio muscolare accusato in allenamento.

L'elenco dei convocati

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Daffara;

Difensori: Alberto, Kelly, Renato Veiga, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi;

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Mckennie, Thuram, Douglas Luiz;

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula.