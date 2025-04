Alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Hellas Verona allo Stadio Olimpico nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A e mister Claudio Ranieri è pronto a sorprendere. Come rivelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, Tommaso Baldanzi scenderà in campo dal primo minuto contro gli scaligeri.