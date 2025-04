ROMA-HELLAS VERONA: arbitra Pairetto, al VAR Mazzoleni

Gran parte della classifica di Serie A della Roma, passerà anche dalla sfida di sabato contro l'Hellas Verona. I giallorossi ospiteranno gli scaligeri allo stadio Olimpico, per una partita in cui non è concesso perdere punti per strada. Intanto sono state diramate le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di campionato. Per la sfida contro la squadra di Zanetti, ci sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Al VAR invece, Mazzoleni.

LECCE – COMO Sabato 19/04 h.15.00

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MONZA – NAPOLI Sabato 19/04 h.18.00

LA PENNA

TOLFO – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/04 h.20.45

PAIRETTO

MOKHTAR – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

EMPOLI – VENEZIA h.15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

BOLOGNA – INTER h.18.00

COLOMBO

BACCINI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – ATALANTA h.20.45

PICCININI

IMPERIALE – ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

TORINO – UDINESE Lunedì 21/04 h. 12.30

COLLU

SCATRAGLI – BIANCHINI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – FIORENTINA Lunedì 21/04 h. 15.00

MARINELLI

PERROTTI – LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

GENOA – LAZIO Lunedì 21/04 h. 18.00

AYROLDI

DI GIOIA – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

PARMA – JUVENTUS Lunedì 21/04 h. 20.45

CHIFFI

PRETI – CECCON

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MANGANIELLO