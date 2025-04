Roma, 18 risultati utili consecutivi, 31 gol fatti e 9 subiti: con la cura Ranieri espugna anche San Siro

La vittoria per 0-1 sul campo dell'Inter non porta solo tre punti pesantissimi in chiave europea, ma allunga anche l'incredibile striscia di imbattibilità della Roma in Serie A.

I giallorossi hanno raggiunto quota 18 risultati utili consecutivi nel campionato 2024/25. Un ruolino di marcia impressionante sotto la guida di Ranieri, frutto di 13 vittorie e 5 pareggi.

In questo periodo, la squadra ha dimostrato grande solidità, mettendo a segno ben 31 gol e subendone soltanto 9. Un cammino straordinario che testimonia la crescita e la continuità trovata dalla Roma sotto la guida di mister Ranieri.