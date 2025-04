Roma, 15 risultati utili consecutivi in A: non succedeva dalla stagione 2015/16

Un dato che certifica la solidità e la continuità di rendimento della Roma in questo periodo: i giallorossi hanno raggiunto quota 15 partite consecutive senza sconfitte (frutto di 11 vittorie e 4 pareggi) in un singolo campionato di Serie A.

Come evidenziato da Opta, che definisce la Roma "corazzata", si tratta di un traguardo significativo, che non veniva raggiunto da quasi un decennio. Bisogna infatti tornare indietro alla stagione 2015/2016, specificamente al periodo tra gennaio e maggio 2016, per trovare una striscia di imbattibilità più lunga: in quell'occasione furono 17 le gare consecutive senza sconfitte, con Luciano Spalletti alla guida tecnica della squadra.