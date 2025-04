Ranieri e il siparietto con un giornalista su Allegri: "Se lo trovi qui? Mannaggia a te"

Risate in conferenza stampa nel post derby, terminato 1-1, sulla domanda su Massimiliano Allegri e il futuro allenatore sulla panchina giallorossa. Durante il consueto incontro con la stampa un giornalista chiede a Ranieri se il cronista avrà modo di ritrovare Allegri allo Stadio Olimpico il prossimo anno e Sir Claudio risponde: "Credo di sì". Poi il tecnico si corregge tra le risate: "Sulla panchina della Roma? No, questo non lo so. Mannaggia a te. Se trova squadra in Italia qui lo trovi".