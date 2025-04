Napoli, Politano: "Abbiamo visto Inter-Roma e a fine partita c'è stata un po' di gioia"

Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 2-0 contro il Torino e tra i vari temi trattati ha rivelato un retroscena sul match Inter-Roma, vinto 0-1 dai giallorossi. Ecco le sue parole.

Quanto pesa giocare prima o dopo l'Inter? Avete seguito Inter-Roma?

"È normale che cambi un po'. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, quando giochi dopo vedi il risultato dell'Inter ed è normale. Dobbiamo pensare a noi stessi e arrivare a sabato sera con ancora tre punti di vantaggio o sei. Ognuno ha visto Inter-Roma in camera propria, poi è naturale che a fine partita ci sia stata un po' di gioia".