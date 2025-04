Lazio-Roma, tavolo tecnico per il piano sicurezza: previsti 2000 agenti schierati

Duemila agenti schierati. È stato elaborato nel corso del tavolo tecnico tenutosi in prefettura il piano sicurezza per il derby in programma domenica sera allo stadio Olimpico. [...] Già dalla giornata di oggi partiranno i controlli preventivi. [...]

Sono state individuate quattro zone intorno allo stadio in cui verrà dislocato il contingente della forza pubblica e ci saranno servizi di osservazione dedicati alle due tifoserie. L'area a ridosso di piazza Mancini e piazzale Clodio sarà riservata ai sostenitori della Roma, quella di ponte Milvio e del Flaminio ai tifosi della Lazio. I romanisti raggiungeranno i prefiltraggi intorno all’area Sud dello stadio passando per lungotevere Flaminio, il ponte della Musica, lungotevere Cadorna e viale delle Olimpiadi, il ponte Duca d'Aosta, l’Obelisco del Foro Italico, piazza Lauro de Bosis.

[...] La messa a punto delle misure di sicurezza ha effetti anche sulla viabilità. A partire dalle aree di parcheggio destinate alle due tifoserie. Per i sostenitori della Roma, negli spazi di piazzale Clodio, mentre alla tifoseria biancoceleste è destinata l'area di viale della XVII Olimpiade che per l'occasione sarà ampliata. [...]

Scatteranno entro le 16,30 di domenica le chiusure al traffico così da consentire un transito in sicurezza degli spettatori nelle fasi di afflusso e al termine della partita. Saranno chiuse al transito veicolare viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino.

Lo stadio è raggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando il trasporto pubblico. Sono diciotto i collegamenti che servono l'area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Tra le possibili soluzioni di mobilità per la raggiungere la zona del Foro Italico, la metro A fino a piazzale Flaminio, quindi il tram 2 per piazza Mancini, con un ultimo tratto da fare a piedi. Da metro Ottaviano, si può salire sul 32 e scendere dopo sette fermate a piazza Lauro De Bosis, a due passi dallo stadio. [...]

(romatoday.it)

