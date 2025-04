LAZIO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Saelemaekers, davanti Soulé-Pellegrini. Squadra all'Olimpico, c'è Dybala (VIDEO)

Tempo di derby. Dopo l'1-1 con la Juventus, la Roma è attesa dalla stracittadina per continuare la corsa a un posto europeo alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Claudio Ranieri sceglie ancora Celik per completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka. A destra torna Saelemaekers dopo la squalifica, in mezzo al campo spazio alla coppia Paredes-Koné, davanti Soulé e Pellegrini supportano Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

All.: Baroni.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk.

All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Perrotti - Rossi M. IV uomo: Doveri. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Paolo.

PREPARTITA

19.45 - Roma e Lazio comunicano le formazioni ufficiali:

19.29 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora anticipa l'11 ufficiale:

19.25 - L'arrivo della squadra all'Olimpico: c'è anche Dybala.

19.15 - Tutto pronto nello spogliatoio della Roma:

19.10 - Il pullman della Roma non è passato per Viale dei Gladiatori, ma ha fatto il suo ingresso allo stadio dall'entrata posteriore.