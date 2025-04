Lazio-Roma, le indicazioni della Curva Sud per la coreografia: "Non accendete torce e fumogeni, tenete aperto solamente il vostro cartoncino" (FOTO)

In vista dell'attesissimo derby di stasera tra Lazio e Roma la Curva Sud, tramite l'avvocato Lorenzo Contucci su Instagram, ha diffuso le indicazioni relative alla coreografia che verrà esposta questa sera prima del fischio d'inizio: "...Romanisti! Ci siamo, il derby è alle porte, ed anche questa volta abbiamo lavorato sodo per la realizzazione di una nuova coreografia. Voi tutti avete già partecipato contribuendo economicamente ma serve un ultimo sforzo da parte vostra...per la riuscita perfetta c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Vi chiediamo di seguire alla lettera le istruzioni che vi verranno date dai ragazzi dei gruppi e di rispettare poche e semplici regole: NON spostate i cartoncini che troverete sui seggiolini e agevolate il passaggio dei ragazzi che passeranno con il materiale coreografico. La coreografia deve essere aperta nel momento in cui verrà dato il segnale dai lanciacori. NON accendete torce e fumogeni, non sventolate sciarpe e bandiere. Tenete aperto solamente il vostro cartoncino. Per l'onore di Roma! AVANTI ROMANISTI!".

