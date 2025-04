Lazio-Roma, Dybala con la squadra: segue il riscaldamento e va in panchina

Paulo Dybala accanto alla squadra. La Joya, che ha concluso con anticipo la sua stagione poiché infortunato, mostra il suo supporto alla Roma a pochi minuti dall'inizio del derby in programma alle 20,45 allo Stadio Olimpico. L'argentino è arrivato in pullman con la squadra e ha seguito il riscaldamento dei compagni sul terreno di gioco. Dybala assisterà alla stracittadina dalla panchina per sostenere la squadra.