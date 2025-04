LAZIO-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, la Roma è attesa della partita più importante dell’anno: oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I giallorossi sono settimi in classifica a 53 punti, mentre i biancocelesti sono sesti a quota 55.

Ranieri non ha molti dubbi di formazione: a difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Celik-Mancini-Ndicka, sulla fascia destra torna Saelemaekers dopo la squalifica e a sinistra gioca ancora Angelino. A centrocampo pronta la coppia Koné-Paredes, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E IN STREAMING

Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini, Dovbyk.

LE QUOTE

LAZIO-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.95 3.20 2.45 SISAL 3.10 3.00 2.50 PLANETWIN365 3.10 3.00 2.47 SNAI 3.10 2.95 2.55

LR24