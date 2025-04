LAZIO-ROMA: arbitra Sozza

Sarà Sozza, della sezione di Milano, a dirigere il derby di Roma in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Con il fischietto classe 1987 ci saranno gli assistenti Perrotti e Rossi, con Doveri come IV uomo. Meraviglia e Di Paolo sono stati designati, rispettivamente, come Var e Avar dell'incontro.

UDINESE – MILAN Venerdì 11/04 h.20.45

SACCHI

DEL GIOVANE – ROSSI C.

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: MASSA

VENEZIA – MONZA Sabato 12/04 h.15.00

MARESCA

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV: COLLU

VAR: DI PAOLO

AVAR: VOLPI

INTER – CAGLIARI Sabato 12/04 h.18.00

DI BELLO

BERTI – CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LECCE Sabato 12/04 h.20.45

ZUFFERLI

VECCHI – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

ATALANTA – BOLOGNA h.12.30

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

FIORENTINA – PARMA h.15.00

MANGANIELLO

SCATRAGLI – MORO

IV: COSSO

VAR: LA PENNA

AVAR: PEZZUTO

H. VERONA – GENOA h. 15.00

MARCHETTI

DI IORIO – YOSHIKAWA

IV: PERRI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

COMO – TORINO h. 18.00

MARCENARO

BINDONI – BIFFI

IV: RUTELLA

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA

LAZIO – ROMA h.20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV: DOVERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – EMPOLI Lunedì 14/04 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – LO CICERO

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO