Lazio, Isaksen: "Vogliamo arrivare in Champions. Questa è una settimana fondamentale" - Lazzari: "Ci aspettano partite importantissime"

Gustav Isaksen e Manuel Lazzari, calciatori della Lazio, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine del match contro l’Atalanta vinto per 0-1. Tra i vari temi trattati si sono soffermati sui prossimi impegni e anche sul Derby della Capitale, in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45.

ISAKSEN A DAZN

Quanto pesa questa vittoria in chiave classifica e per il morale della squadra?

"Stiamo ancora lì, vogliamo essere nella top 4. Oggi era importante vincere, il merito non è solo mio oggi ma anche di Mandas e di tutto il gruppo. Era fondamentale vincere, è uno stadio difficilissimo in cui giocare. Conquistare tre punti qui è stato cruciale. Adesso ci aspettano l'Europa League e poi il derby, si apre una settimana fondamentale per noi e per tutti i nostri tifosi".

LAZZARI IN CONFERENZA STAMPA

"Sicuramente sapevamo che iniziavamo una settimana davvero importante. Ci aspettano tre partite fondamentali, quindi iniziare con il piede giusto era importantissimo".