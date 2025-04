Lazio, Baroni recupera Castellanos: il centravanti torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per la Lazio di Marco Baroni a pochi giorni dall'attesissimo big match contro l'Atalanta. Taty Castellanos è tornato questa mattina ad allenarsi con il resto del gruppo ed è a disposizione per la sfida di Bergamo. L'attaccante ha smaltito la lesione al polpaccio destro, ma probabilmente partirà dalla panchina contro la Dea. Recuperato, quindi, anche per il Derby della Capitale in programma il 13 aprile.