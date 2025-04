Juventus, Tudor: "Ranieri ha fatto la differenza. Douglas Luiz e Cambiaso partiranno dalla panchina"

Alla vigilia di Roma-Juventus, fischio di inizio domani sera alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, Tudor ha risposto alle domande dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore della Juventus durante la conferenza stampa:

Come ha vissuto la settimana?

"È andata bene e abbiamo lavorato su tutto. Sono contento. Abbiamo lavorato sulle due fasi, sui piazzati e sulla condizione fisica. Ho visto i ragazzi con la voglia di fare bene".

Domani è decisiva per la Champions?

"È una partita importante, ma non decisiva. È una gara importante e affronteremo una squadra con una serie di risultati ottimi. Noi vogliamo pensare a noi stessi e fare le cose su cui stiamo lavorando".

Sulla Roma:

“L'allenatore ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste gare e penso anche ai giocatori. Le difficoltà ci sono ovunque, una squadra ben organizzata, non bisogna andare sui singoli”

Sui recuperati:

“Cambiaso e Douglas Luiz vengono in panchina, poi vedremo”

Su Koopmeiners:

“È molto voglioso e disponibile, si è parlato troppo di lui ma credo sarà uno di quelli che ci darà una grande mano nel finale di campionato”

Sulla mentalità con cui la Juventus andrà a Roma:

“Tutte le gare sono un esame, la prevedo difficile come tutte in Serie A. Non si fanno calcoli mai nel calcio, domenica andiamo a dare tutto ciò che abbiamo. Ci prepariamo per andare la a vincere. Il sacrificio non si discute ma è la preparazione quella che conta”

Sul gesto di Totti nel 2004:

"Abbiamo già parlato tra di noi, era una partita particolare, è stato un gesto di campo".