La Juventus continua a lavorare in vista del big match contro la Roma, valido per la trentunesima giornata e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Doppia buona notizia per l'allenatore Igor Tudor: Andrea Cambiaso e Douglas Luiz sono infatti tornati ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver svolto nei giorni precedenti un lavoro differenziato.