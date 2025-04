Non arrivano buone notizie in casa Inter in vista della delicata sfida di domani pomeriggio (ore 15:00) contro la Roma. Come riportato dall'emittente televisiva infatti l'attaccante Marcus Thuram si è ancora allenato a parte ed è quindi molto difficile il suo utilizzo nella sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Resta invece da capire se potrà essere utilizzato nella partita di Champions contro il Barcellona.

(Sky Sport)