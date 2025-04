Inter-Roma, Soulé riceve il premio Player of the Match (VIDEO)

Dopo la vittoria fondamentale per 0-1 a San Siro contro l'Inter, l'autore del gol Matías Soulé è stato premiato come uomo partita (MVP). Un riconoscimento meritato per il giovane talento argentino, la cui prestazione è stata cruciale per conquistare i tre punti in una trasferta difficile.

La Roma ha voluto celebrare il suo giocatore sul proprio profilo Instagram, accompagnando il video della consegna del premio con il commento: "Fai un inchino, uomo della partita!".