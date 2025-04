Inter-Roma, siparietto Ranieri-Darmian: "Siete forti in tutto. Vuoi fare pure il mio lavoro?". Contatto Ndicka-Bisseck, Arnautovic protesta: "È netto, non guarda il pallone" (VIDEO)

Spuntano alcuni retroscena legati alla partita tra Inter e Roma, vinta per 0-1 dai giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé, e a raccontarli è il bordocampista di DAZN Davide Bernardi. La gara è stata piuttosto spezzettata e in seguito alle proteste dei nerazzurri per un pestone su Davide Frattesi, va in scena un simpatico siparietto tra Claudio Ranieri e Matteo Darmian: "Siete forti in tutto, siete forti in tutto", come a dire non c'è bisogno di protestare troppo. La conversazione si chiude con una battuta dell'allenatore giallorosso rivolta all'esterno dell'Inter: “Ma che vuoi pure fare il mio lavoro?”.

Nei minuti finali si verifica l'episodio del contatto tra Evan Ndicka e Yann Bisseck, che porta alle proteste dei calciatori dell'Inter: "È netto, è netto, non guarda nemmeno il pallone", grida Marko Arnautovic al IV Uomo.

Negli ultimi minuti Soulé è incontenibile in panchina e soffre mordendosi la maglia e mettendosi le mani nei capelli. Inoltre in occasione di alcuni cross preferisce non guardare, per poi esultare al fischio finale con il solito "Vamos".

(calciomercato.com)

