Inter-Roma, niente rigore sul contatto Ndicka-Bisseck: Fabbri punito dall'AIA, resterà a riposo per qualche giornata

Continuano le polemiche attorno all'arbitro Michael Fabbri per il contatto avvenuto nell'area di rigore giallorossa tra Evan Ndicka e Yann Bisseck nei minuti finale di Inter-Roma. Come riportato dal quotidiano, il direttore di gara sarà 'punito' per non aver fischiato il penalty: i vertici dell'AIA non hanno infatti gradito la decisione del fischietto della sezione di Ravenna, il quale resterà a riposo nei prossimi turni. Non si tratta di una vera e propria sospensione, poiché si trattava di un episodio complesso, ma resta comunque un errore. Sbagliata anche la scelta del varista Marco Di Bello, che non ha richiamato l'arbitro al monitor.

(corsera)