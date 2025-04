INTER-ROMA: le probabili formazioni. Cristante dal 1', Dovbyk al fianco di Soulè

Sfida cruciale per il futuro europeo della Roma, di scena a San Siro contro un Inter in piena lotta Scudetto. Difesa a 3 confermata per mister Ranieri, con Celik, Mancini e Ndicka di fronte a Svilar. Centrocampo folto con Konè, Paredes e Cristante, Angelino e Saelemaekers sugli esterni. Davanti la coppia Soulè-Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Sommer, Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

A disp.: Martinez, Di Gennaro, Dumfries, Bisseck, de Vrij, Zalewski, Cocchi, Berenbruch, Zielinski, Asllani, Correa, Taremi, Thuram.

All.: Simone Inzaghi.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Sangaré, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Pellegrini, Baldanzi, Shomurodov.

All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Costanzo-Passeri. IV uomo: Marinelli. VAR: Di Bello. AVAR: Piccinini.