INTER-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Riflettori puntati su San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A. La Roma di Claudio Ranieri fa visita all'Inter in una sfida cruciale per la corsa all'Europa dei giallorossi e per le ambizioni Scudetto dei nerazzurri. Una partita che promette emozioni e che potrebbe dare indicazioni importanti per il finale di stagione, con la Roma che cerca punti pesanti.

Per l'occasione, il tecnico sembra orientato ad affidarsi a una difesa a tre con Celik insieme ai soliti Mancini e Ndicka. A centrocampo si ipotizza stavolta uno schieramento a 3 per rispondere a quello nerazzurro: accanto ai titolari Koné e Paredes, potrebbe trovare spazio Cristante. In attacco la scelta pare ricadere sulla coppia formata da Soulé e Dovbyk per scardinare la difesa nerazzurra.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV E IN STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Per seguire il match sarà necessario essere abbonati alla piattaforma. La visione è disponibile tramite l'app DAZN su smart TV compatibili, console di gioco, Firestick, Google Chromecast, oppure su dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC accedendo al sito o all'app.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, C. Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Dovbyk.

LE QUOTE

INTER-ROMA 1 X 2 EUROBET 1,80 3,60 4,20 SISAL 1,75 3,60 4,75 PLANETWIN365 1,80 3,50 4,45 SNAI 1,80 3,70 4,40

