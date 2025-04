Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'Inter oggi non si allenerà per tornare in campo domani in vista della gara contro la Roma di domenica. Inzaghi punta a recuperare Dumfries e Zielinski per la sfida con i giallorossi mentre per Thuram l'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per l'andata della semifinale di Champions League, in programma mercoledì prossimo.

(Sky Sport)