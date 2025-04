Inter, infortunio muscolare per Zalewski contro il Cagliari

Brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi nel corso della partita della 32ª giornata di Serie A contro il Cagliari. Al 67' minuto, Nicola Zalewski è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare.

L'esterno polacco, in prestito dalla Roma, ha accusato un fastidio che ha reso necessaria la sua sostituzione. Al suo posto è entrato Alessandro Bastoni. La frustrazione per l'infortunio è stata evidente nella reazione di Simone Inzaghi, che ha sfogato la sua rabbia calciando i tabelloni pubblicitari a bordocampo.