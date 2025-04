Inter, allenamento verso la Roma: Dumfries e Zielinski tornano in gruppo, ancora a parte Thuram

Domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico andrà in scena la partita tra Inter e Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I nerazzurri si sono allenati anche questa mattina e dalla seduta odierna sono arrivate due notizie importanti per Simone Inzaghi: Denzel Dumfries e Piotr Zielinski sono tornati a lavorare con il resto del gruppo e saranno a disposizione per il match contro i giallorossi. Marcus Thuram, invece, continua ad allenarsi individualmente in palestra e punta al recupero in vista della gara contro il Barcellona.