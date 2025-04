Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Dopo il pareggio contro il Bayern, valso l'accesso in semifinale di Champions League, si è infatti fermato Marcus Thuram. L'attaccante francese ha riportato un'affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Di sicuro salterà la sfida contro il Bologna, da valutare per il match di Coppa Italia contro il Milan e per quello con la Roma di sabato 26 aprile.

