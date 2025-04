Hellas Verona, Zanetti: "Suslov? Speriamo recuperi il prima possibile. Ricaduta per Tengstedt, è in dubbio per la Roma"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino e tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sull'emergenza infortuni. Gli scaligeri affronteranno la Roma il 19 aprile alle ore 20:45 nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: "Frese ha recuperato bene. Non ha molti minuti nelle gambe, credo possa giocarne 20/30. Faraoni e Niasse sono sulla via di recupero e dalla prossima dovrebbero rientrare. Serdar si è reso conto di non essere al 100% e con lo staff medico abbiamo deciso di dargli un'ulteriore settimana di recupero per rientrare al meglio. Suslov? Speriamo di recuperarlo il prima possibile. Quello messo peggio è Tengstedt, il quale ha avuto una ricaduta e ci vorranno 3-4 partite".