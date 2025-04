Giudice Sportivo: Saelemaekers salta Roma-Juventus. Seconda ammonizione per Baldanzi, prima per Ranieri

Terminata la 30esima giornata di campionato con i posticipi disputati ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla vittoria per 0-1 contro il Lecce, c'è da segnalare la squalifica di Alexis Saelemaekers: l'esterno belga era diffidato e, a causa del cartellino giallo ricevuto al 78' nel match contro i salentini "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara", sarà costretto a saltare l'attesissima sfida di domenica contro la Juventus. Seconda sanzione per Tommaso Baldanzi e prima per mister Claudio Ranieri, i quali hanno ricevuto un'ammonizione contro il Lecce.

L'unico diffidato in casa Roma resta Lorenzo Pellegrini.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE