Giudice Sportivo: nessuna sanzione per la Roma. Mkhitaryan, Bastoni e il vice Farris saltano il match contro i giallorossi

Terminata la 33esima giornata di campionato con i posticipi disputati ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, non ci sono ulteriori sanzioni da segnalare e restano diffidati Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini.

In vista di Inter-Roma, in programma il 27 aprile, Simone Inzaghi non potrà contare su Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni: i due calciatori nerazzurri erano diffidati e hanno ricevuto un cartellino giallo contro il Bologna, motivo per cui salteranno la gara contro i giallorossi. Sarà assente anche Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi, poiché è stato espulso "per avere, al 9° del secondo tempo, abbandonato l'area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria".

(legaseriea.it)

