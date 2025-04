Genoa-Lazio, Pellegrini bestemmia dopo un fallo a sfavore: il terzino biancoceleste rischia la squalifica (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la partita tra Genoa e Lazio, valida per la trentatreesima giornata di Serie A e conclusa con il risultato di 0-2 in favore dei biancocelesti. A macchiare la grande prestazione dei capitolini è uno spiacevole episodio e il protagonista è Luca Pellegrini, il quale è stato pizzicato dai microfoni e dalle telecamere poste a bordo campo mentre bestemmia in seguito alla decisione dell’arbitro di assegnare un fallo a favore del Genoa. Ora il terzino rischia una squalifica e potrebbe saltare il match contro il Parma, ma a decidere sarà il Giudice Sportivo.

Lotito: “rinviamo la partita con il Genoa, voglio portare la squadra ai funerali del papa.” Pellegrini: pic.twitter.com/u5ociOX9OS — ????? | ????? | ?? (@AlexSandroKan) April 23, 2025