Genoa-Lazio: Mandas colpito da un fumogeno lanciato dai tifosi rossoblù, partita interrotta per alcuni minuti

Brutto episodio avvenuto in Genoa-Lazio, partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. I tifosi rossoblù hanno fatto ingresso nella Gradinata Nord dopo 15 minuti per protestare contro la Lega per lo spostamento delle gare di campionato e poco dopo hanno lanciato dei fumogeni in campo. Uno di essi ha però colpito la schiena del portiere biancoceleste Christos Mandas, il quale si è accasciato a terra. L'arbitro ha quindi interrotto la partita, che è ripresa regolarmente al 21' dopo l'annuncio dello speaker dello stadio.