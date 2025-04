FOTO - Roma-Juventus 1-1 FT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Juventus, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 0-1 in favore degli ospiti grazie al grande gol di Locatelli. La Juventus parte subito forte con Weah, ma Svilar si fa trovare pronto e salva in tuffo. I giallorossi soffrono nella fase iniziale della partita e non riescono a prendere le misure agli avversari, ma al 25’ Cristante sfiora il vantaggio: sponda di Dovbyk per il centrocampista che colpisce dall’interno dell’area a botta sicura, ma Kalulu compie un grande intervento in spaccata e respinge. Due minuti più tardi la Juventus va a centimetri dallo 0-1 con il colpo di testa di Gonzalez, ma Svilar compie una parata clamorosa e manda il pallone sulla traversa. La reazione della Roma non si fa attendere e questa volta a colpire il legno è El Shaarawy con un pericoloso colpo di testa che si stampa sull’esterno del palo. Al minuto 40 si sblocca la partita: cross di Kalulu, la difesa della Roma allontanata sui piedi di Locatelli, il quale si coordina alla perfezione e batte Svilar con una conclusione di destro al volo dal limite dell’area. Termina così il primo tempo sul punteggio di 0-1 per la Juventus. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco. Nella ripresa Ranieri chiama nella mischia Eldor Shomurodov, che al 49' trova il gol del pareggio ribadendo in gol una respinta di Di Gregorio su un colpo di testa di Ndicka. Alla fine termina 1-1.