FOTO - Roma-Hellas Verona 1-0

Per la 33esima giornata di Serie A, la Roma ospita allo stadio Olimpico l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Il match è terminato 1-0 grazie alla rete di Eldor Shomurodov. I giallorossi partono fortissimo e, dopo una pressione alta agli scaligeri, al minuto 5 trovano il vantaggio. Sventagliata di Cristante a Soulé che semina il panico nella difesa avversaria e pesca l'uzbeko in area che deve solo appoggiare in rete. La squadra di Claudio Ranieri a quel punto inizia a controllare il match e riesce a portarsi a riposo in vantaggio. Nella ripresa, la partita diventa soporifera e la Roma cerca di contenere gli attacchi del Verona, per poi ripartire in contropiede. La squadra di Zanetti tenta di trovare il pareggio, ma, la difesa giallorossa è brava a contenerli. Vittoria che quindi diventa fondamentale in chiave Europa, con i capitolini che salgono al sesto posto con 57 punti. Scaligeri che invece resta al quattordicesimo posto con 33 punti. Ecco i migliori scatti del match.