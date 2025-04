FOTO - Lazio-Roma 1-1

Il derby di Roma finisce in parità: allo Stadio Olimpico Lazio e Roma pareggiano 1-1 nella 32esima giornata di campionato. Dopo un primo tempo senza reti ma con tre grandi parate di Mile Svilar a inchiodare il risultato sullo 0-0, in avvio di ripresa Romagnoli di testa porta subito in vantaggio i biancocelesti. La Roma si affaccia dalle parti di Mandas grazie al colpo di testa di Mancini che impegna il portiere biancoceleste. Al 69' Matias Soulé ristabilisce l'equilibrio con un gol fenomenale di sinistro, da fuori area, che bacia la traversa e termina in rete. Gli scatti migliori del match: