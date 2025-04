FOTO - Inter-Roma 0-1

La Roma sbanca San Siro e vince 0-1 contro l'Inter grazie alla rete di Matias Soulé, che regala ai giallorossi il diciottesimo risultato utile consecutivo. La squadra di Ranieri gioca una grande partita e sblocca la sfida al minuto 22 grazie al tap-in vincente dell'argentino dopo un batti e ribatti in area. Successivamente i capitolini vanno più volte vicino al gol nel corso della partita ma Cristante e Dovbyk sciupano delle grandi occasioni e non riescono a chiuderla. L'Inter si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma la Roma resiste e vince 0-1: grazie a questo successo i giallorossi agganciano il Bologna (che ha una partita in meno) quarto in classifica a 60 punti.