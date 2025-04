Fiorentina, Palladino: "Kean sta bene ma devo gestirlo. Colpani recuperato, Dodo è tornato a correre"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita contro il Betis, valida per l'andata della semifinale di Conference League e in programma domani alle ore 21. Tra i vari temi trattati il tecnico della Viola ha parlato delle condizioni di Moise Kean, Andrea Colpani e Dodo anche in vista della gara di domenica contro la Roma. Ecco le sue parole.

PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

Kean?

"Ho parlato con Moise. Il ragazzo sta bene, è sereno, carico e motivato. Ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra. Lui è pronto per giocare, ma noi abbiamo tante partite in questo periodo e devo gestire bene il gruppo. Devo ancora scegliere se farlo partire dall'inizio o meno".

Il rientro di Colpani?

"Sono felice di averlo recuperato, è stato tanto tempo fuori per un infortunio un po' casuale subito in allenamento. Ha sofferto nello stare fuori, ma ora è una settimana che si allena con il gruppo. Deve recuperare un po' di condizione fisica. Conosce bene questo sistema di gioco, ha lavorato da mezzala ma anche da quinto o da seconda punta. Si tratta di un giocatore duttile e di grande disponibilità".

PALLADINO A SKY SPORT

Come sta Kean?

"Moise è rientrato ieri, si è allenato regolarmente e sta bene. Ci ho parlato, è sereno e carico per poter giocare. Devo fare tante considerazioni perché è stato lontano dai campi una settimana, ma è rientrato con grande voglia. Noi abbiamo una partita molto importante domani, ma ci sono anche la sfida con la Roma e la gara di ritorno. Devo gestire un gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni".

Quanto manca Dodo?

"Tanto, ovviamente. Ha fatto e sta facendo un grandissimo campionato. Ora si sta riprendendo e oggi ha iniziato a correre. Lo valutiamo giorno dopo giorno, chi lo ha sostituito lo ha fatto alla grande. Siamo coperti anche in sua assenza".